Fabio Paratici saluta commosso la Juventus: "11 anni qui sono un onore e un privilegio"

Fabio Paratici saluta la Juventus dopo 11 anni e lo fa con commozione nella conferenza stampa di addio: "Ringrazio Agnelli e la Juventus per quest'ultima occasione per salutare e ringraziare. Lo sento come un onore, un privilegio. 11 anni nella vita di una persona sono tantissimi, nel calcio sono un'enormità. Un'epoca che ho condiviso con tante persone che sono partite, si sono avvicendate, ad ognuna di loro devo dire grazie. E' stata una fortuna per me passare dalla Juventus, ne sarò sempre grato, ho dato tutto e mi sono vissuto ogni momento. Ho ricevuto forse più di quanto ho dato, spero di trovare la stessa passione e lo stesso amore anche nel prossimo club. Ho avuto totale autonomia, ho potuto sperimentare, osare, lavorare, sapendo sempre di poter contare sulla fiducia di chi era al mio fianco. E questo è impagabile. Al di là dei titoli e delle vittorie, dei riconoscimenti, mi sono vissuto ogni minuto, ho avuto anche la grande fortuna di poter osservare ogni giorno i migliori calciatori del mondo, dell'ultimo decennio, alcuni tra i migliori della storia del calcio. Me li sono goduti ogni giorno, ho condiviso idee e pensieri per quelli che sono eroi del calcio come Ronaldo, Nedved, Buffon, Chiellini, Tevez...Per un appassionato di calcio come me è stata una grande occasione, una grande fortuna. Per questo sono riconoscente e grato anche e soprattutto ora che le strade si dividono".