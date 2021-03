Fagioli dal 1' in Juve-Lazio, Pirlo non chiude la porta: "E' una possibilità, decido domani"

Nicolò Fagioli può partire titolare contro la Lazio? E' una delle possibilità nella mente di Andrea Pirlo, soprattutto considerando le tante assenze a centrocampo. Questo il pensiero del tecnico della Juventus: "Può giocare dal primo come no. Dipenderà anche da chi avremo a disposizione, fino a domani non avremo certezze in tal senso. Può iniziare o stare in panchina, si sta allenando bene, sa cosa deve fare e ha fiducia nelle sue capacità quindi siamo tranquilli in tal senso".

