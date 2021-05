Festa Inter del 23 maggio, il sindaco Sala: "Tamponi ai tifosi? Difficile, ma può essere un'idea"

Massima allerta in zona San Siro, dove nel pomeriggio tremila tifosi saranno presenti per accogliere l'arrivo allo stadio dell'Inter. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è espresso in questo modo sul tema: "Nel pomeriggio sarò in Prefettura insieme a prefetto e questore - ha detto a margine dell'iniziativa di ripulitura dei muri delle case popolari gestite da MM a Quarto Oggiaro -. Siamo attenti e io mi auguro che tutto funzioni al meglio". Sala ha poi commentato l'ipotesi di sottoporre i tifosi interisti a un tampone prima della festa Scudetto del 23 maggio: "Adesso vediamo, organizzarsi in tempo non è semplice e i tamponi richiedono anche un livello di attenzione e di timing però potrebbe essere un'idea. Se le persone stanno sufficientemente distanziate e con la mascherina il rischio è obiettivamente limitato".