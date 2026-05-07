Filippo Giraldi: “De Rossi al Genoa ha migliorato tutti i singoli da quando è arrivato”

Filippo Giraldi, direttore sportivo ex Brescia e Nottingham Forest tra le altre, ha parlato a Radio Sportiva, tra le varie cose, dell’annata dell’Arsenal di Mikel Arteta: “Il bello delle partite viste in questi giorni è aver visto un modo diverso di giocare, ma l’Arsenal è sempre stata una squadra super solida, con la coppia difensiva più forte che c’è e un’organizzazione di squadra importante. Ero a Madrid nella semifinale di andata, è una squadra molto equilibrata e merita di essere dov’è”.

Un passaggio anche su Daniele De Rossi, tecnico del Genoa che Giraldi conosce molto bene: “Quando è arrivato a Genova, e secondo me ha fatto un lavoro di livello altissimo, aveva un attacco che credo non avesse fatto un gol in casa. Con un’idea comune, i vari Colombo, Vitinha, Ekuban ed Ekhator sono diventati calciatori che ora vengono seguiti con grande attenzione e interesse.

Se hai una proposta convincente, migliorano i risultati ma migliora anche il collettivo e con esso i singoli. È una filosofia che condivido, quella di avere una certa idea di gioco che riesca a coinvolgere e migliorare tutti”.