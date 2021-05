Finale Coppa Italia, deroga ad hoc sul coprifuoco per i 4300 tifosi che saranno al Mapei Stadium

Ultime sulla finale di Coppa Italia in programma mercoledì 19 maggio alle ore 21 fra Atalanta e Juventus. Da tempo è stato dato il via libera alla presenza di una percentuale di tifosi al Mapei Stadium per l'evento (4300 posti), ma visto l'orario di inizio dell'incontro esistevano dei dubbi circa la reale attuazione (a causa del coprifuoco delle 22). Secondo Sky Sport, fonti di governo fanno sapere che sarà prevista una deroga ad hoc per l'occasione, con i tifosi presenti che quindi potranno seguire la partita fino al fischio finale per poi fare rientro a casa.