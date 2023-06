Finisce oggi la stagione di Rabiot: ha una lesione al polpaccio, non giocherà con la Francia

Finisce oggi, con un infortunio, la stagione di Adrien Rabiot. L'Equipe scrive che il centrocampista francese della Juventus (ancora per diciannove giorni, se non rinnoverà il contratto in scadenza) ha sentito un dolore al polpaccio e, dagli esami cui si è sottoposto, è stato rilevato che si tratta di una lesione. Quindi non risponderà alla convocazione della Francia per le gare di qualificazione al prossimo Europeo, al suo posto Boubacar Kamara dell'Aston Villa.