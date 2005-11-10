Ufficiale Fiorentina, ecco il quinto acquisto: preso Oulai a titolo definitivo. Il comunicato

Adesso è ufficiale: Christ Inao Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso club viola con un comunicato sul proprio sito, per quello che rappresenta il quinto acquisto dell'estate messo a segno da Fabio Paratici.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu.

Oulai, nato a Yopougon (Costa D'Avorio) il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia.

Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando 2 gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia.

Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore della Costa D'Avorio ed è stato uno dei protagonisti con la sua Nazionale durante i Mondiali dove ha disputato da titolare tutte le partite".