TMW Fiorentina, al Viola Park c'è l'intermediario di Tessmann: il centrocampista si avvicina

vedi letture

Giornata di visite al Viola Park da parte dei procuratore. Oltre a Federico Pastorello, agente del portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, al centro sportivo dei gigliati si è visto anche Michelangelo Minieri, che oltre ad essere l'agente di Christian Kouame e del giovane Pietro Comuzzo, è l'intermediario italiano per Tanner Tessmann, centrocampista statunitense del Venezia che la Fiorentina sta trattando da tempo e che presto potrebbe essere un nuovo giocatore di Palladino.

Passi in avanti

Tanner Tessamnn da oramai diversi giorni è considerato uno dei primi obiettivi per la mediana, ma ancora la quadra non è stata trovata. L'accordo di base col Venezia esiste già, con una proposta da 5,5 milioni di euro di parte fissa più bonus futuri, mentre con gli agenti del calciatore statunitense la partita resta aperta ma nelle ultime ore qualche passo avanti sulla questione pendente per arrivare alla fumata bianca (le commissioni) è stato fatto: nella giornata odierna quindi ci sono stati nuovi contatti, ancora la quadra definitiva non è stata trovata ma come detto sono stati fatti passi in avanti per portare lo statunitense in viola.