Fiorentina all'esame Sassuolo, Italiano: "Nel girone di ritorno tirerà fuori il proprio valore"

"Abbiamo un gennaio ricco di impegni importantissimi, banchi di prova difficili e obiettivi stagionali da tener vivi. Partiamo con la Coppa Italia, Supercoppa e campionato. Questo vuol dire che sono tre competizioni in cui siamo ancora protagonisti e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, non abbassare la guardia e mettere attenzione, concentrazione e lavoro settimanale senza mollare". Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato così ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della gara di campionato contro il Sassuolo, in programma domani al Mapei alle 20.45: "Secondo me è una delle squadre che nel girone di ritorno tirerà fuori il proprio valore, ora è in difficoltà ma in casa riesce a mettere a sua volta in difficoltà gli avversari, ha giocatori forti e di grande talento, sono pericolosi in avanti perciò dobbiamo affrontarla bene e che va rispettata, facendo quello che stiamo facendo nell'ultimo periodo, aiutarci in entrambi le fase, che quando ha la palla sa cosa fare, quando non ha la palla deve difendere combatta. Sarà una gara tosta"

Aspetti positivi e negativi del 2023? "E' stato un anno straordinario come risultati, obiettivi raggiunti e record, siamo fieri di quello che siamo riusciti a fare. Gli aspetti negativi? Quelle due finali ben giocate ma in cui non siamo riusciti ad alzare un trofeo. Ma il percorso è stato straordinario. E non vorrei rivedere gli infortuni importanti avuti, di Dodo e Castrovilli, che ci ha lasciato rammaricati perché ci hanno privato di due giocatori importanti e che richiedono tempo".

Regali dal 2024? "Vorrei che il nostro gruppo continui ad avere questa mentalità e lavorare come stiamo facendo, avendo come obiettivo di sudare la maglia e uscire sempre a testa alta dando il massimo e facendoci rispettare dagli avversari".