Fiorentina, Antognoni: "Futuro? Decideremo al ritorno dalle vacanze. Le bandiere contano"

vedi letture

Giancarlo Antognoni continuerà la sua carriera da dirigente nella Fiorentina? Questa mattina il campione del mondo nel 1982, ha incontrato Joe Barone, dg viola, presso il Centro Sportivo "Davide Astori": "Una chiacchierata informale su quello che mi ha chiesto la Fiorentina - riporta Firenzeviola.it - Restiamo che quando tornerò dalle vacanze si deciderà. Passi in avanti? Siamo sempre in pareggio per il momento, quindi è una X. Vediamo che succede tra una settimana quando torno dalle vacanze. Quando sei in vacanza ragioni meglio, in maniera più oculata. Anche se io resto sempre del mio pensiero". Poi a proposito dell'affetto dei tifosi: "Quando si dice che le bandiere non contano, io penso che non sia così. Io non sono una bandiera come le altre per Firenze, ringrazio i tifosi che mi sono sempre vicini anche in questo momento". Infine sul ruolo di capo scout del settore giovanile che gli avrebbe proposto il club: "Così è stato scritto. L''avete saputo prima voi di me".