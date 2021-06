Fiorentina, aperto il casting per il dopo-Gattuso. Giovane e vincente: ecco l'identikit

vedi letture

Giovane e vincente. Queste sono le due parole che Commisso aveva usato in tempi non sospetti quando rispondeva alle domande sull'identikit del tecnico dei suoi sogni ed è questo quello che ha fornito ieri notte ai dirigenti che, dopo l'addio di Gattuso ufficiale da questa mattina, dovranno trovare un sostituto all'altezza delle ambizioni del club. Da subito è circolato il nome di Claudio Ranieri, libero dopo l'esperienza alla Sampdoria, ma non risponde a ciò che sta cercando il patron italo-americano. Nemmeno Mazzarri né tanto meno un Iachini-ter.

Rudi Garcia è un nome che è tornato subito in auge ma seppure restando in lista non sembra incontrare la piena condivisione all'interno del management viola. Pur rispondendo pienamente ai requisiti richiesti. De Rossi non ha ancora il patentino per poter allenare una prima squadra "senza appoggio" ed è impegnato all'Europeo nello staff di Mancini con l'Italia. Dunque sembra una strada poco percorribile. Marcelino è un altro nome che resiste, ma è sotto contratto e dunque il rischio è che debba trattare l'addio con l'Athletic Bilbao. Più esotica e dunque anche complessa, la pista che porta all'argentino Marcelo Galardo del River Plate, che però risponderebbe a pieno all'idea di tecnico giovane e vincente visto che in Sudamerica ha vinto tutto e non solo con i Milionarios.

Sicuramente la Fiorentina vuole sciogliere questo nodo nel minor tempo possibile. Per rispondere alle critiche sulla gestione della separazione da Gattuso ma anche per sollevare subito il morale a una tifoseria colpita nel profondo dalla vicenda e che ora chiede immediatamente di voltare pagina nel modo più ambizioso possibile.