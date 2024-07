Fiorentina, aspettando il mercato Palladino intanto ha un altro centrocampista: riecco Barak

Aspettando una mano dal mercato, Palladino intanto può contare su un centrocampista in più per un reparto, quello mediano della Fiorentina, rimasto abbastanza sguarnito in termini numerici dopo i vari addii di fine stagione (di ruolo c'è solo Mandragora della stagione scorsa, oltre ai giovani Bianco e Amatucci rientrati dai rispettivi prestiti in Serie B alla Reggiana e alla Ternana).

Sì, perché come da previsioni ha fatto il suo ritorno in città nelle scorse ore Antonin Barak, al termine del suo periodo di vacanze extra per aver partecipato a Euro 2024. Il nazionale ceco è rientrato oggi a Firenze e ha svolto la prima sgambata questo pomeriggio al Viola Park. Il calciatore si unirà quindi al gruppo e partirà insieme al resto della squadra per la tournée in Inghilterra.