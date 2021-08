Fiorentina, Barone presenta Nico Gonzalez: "Giornata storica, preso un campione"

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a margine della presentazione alla stampa di Nicolas Gonzalez. Queste le sue parole in conferenza: “Per noi è un giornata storica, Nico Gonzalez è l’acquisto più costoso della storia della Fiorentina. L’ho seguito in Sudamerica, poi ha giocato allo Stoccarda con un mio carissimo amico. Abbiamo lavorato in fretta per portarlo qui alla Fiorentina prima della Copa America, è un campione e un giocatore che ha già vinto con l’Argentina”.

