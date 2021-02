Fiorentina, Bonaventura pensa alla gara contro lo Spezia: "Servono i tre punti"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato ai canali ufficiali della società: "La partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato molto più di loro e concesso loro. Però loro hanno fatto due gol e noi solo uno. Veniamo via da qua con una grande prestazione ma con zero punti e questo ci deve fare arrabbiare e ci deve dare la carica per affrontare nel modo migliore la prossima partita. Cosa è mancato? E' mancato che non siamo riusciti a sfruttare le tante palle gol che abbiamo creato. Forse potevamo fare un po' più di attenzione in certe circostanze nella fase difensiva ma loro hanno fatto solo due tiri in porta quindi è difficile commentare la partita di oggi. Speriamo che nelle prossime partite avremo un po' di fortuna in più. Dal punto di vista della supremazia e del gioco siamo stati superiori, abbiamo creato tanto però oggi commentare una sconfitta è difficile perchè non la meritavamo. Detto questo, dobbiamo lavorare di più e cercare di fare molti punti da qui in avanti. La classifica un po' si complica? La classifica non è bella, le altre squadre stanno correndo. Dobbiamo stare concentrati, pensare solo a dare il massimo di noi stessi e fare più punti possibili. Venerdì c'è lo Spezia? Giochiamo contro una squadra organizzata, dobbiamo lavorare per fare i tre punti. Non ci sono altri risultati".