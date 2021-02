Fiorentina, Castrovilli e i consigli di Ribery: "Contro lo Spezia lo sentivo dalla tribuna"

"Che peso ha la maglia numero 10? All’inizio ero emozionato, poi per carattere dopo un po’ scordo chi sono e non mi pesa. Sono molto umile e non mi sento mai appagato di ciò che faccio". Parla così Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Il mio rapporto con Ribery? In questo periodo anche in allenamento non mi riuscivano tanto le cose. Franck continuava a dirmi di stare tranquillo e giocare il mio calcio. Con lo Spezia lo sentivo dalla tribuna e mi faceva piacere. Lui è sempre ma sempre pronto a darmi dei consigli".