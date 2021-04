Fiorentina, Castrovilli: "Non soddisfatti ma contenti. Il gol di Morata ci ha tagliato le gambe"

vedi letture

Ai canali ufficiali ella Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Juventus al Franchi: “Il mister ci aveva chiesto di non avere paura e di giocarcela fino in fondo. L’abbiamo fatto e potevamo ottenere i tre punti, solo una disattenzione a fine ripresa ci è costata il pareggio”.

Siete sembrati più liberi nel primo tempo. Nel secondo atteggiamento da squadra.

“Per fare partite così serve un gruppo solido. La Juve perdeva il primo tempo, ha fatto due cambi e ha dato più vivacità all’attacco. Però siamo stati bravi a tenerli e siamo contenti”.

Il gol di Morata ha pesato.

“Ovviamente se dopo 30 secondi prendi gol ti taglia le gambe, però siamo stati bravi a reagire subito”.

Siete soddisfatti?

“Soddisfatti secondo me no, siamo contenti. Dobbiamo salvarci e poi continuare per la nostra strada”.

Ora il Bologna in trasferta.

“Dobbiamo affrontarlo come abbiamo fatto oggi con la Juve. A viso aperto, senza paura e con l’obiettivo di portare a casa più punti possibile”.