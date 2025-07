Fiorentina, rilancio per Sohm? Per l'attacco spunta l'idea Volpato

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, per il centrocampo della Fiorentina oltre al sogno Franck Kessie restano vive diverse piste, che portano ai vari Simon Sohm, Adrian Bernabé e Giovanni Fabbian in particolare.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport riguardo a Somh, la Fiorentina potrebbe provare l'affondo decisivo. A che punto siamo con la trattativa? Stando a quanto si legge ballano sempre sette milioni se il Parma non scende nelle richieste.

Sette milioni che rappresentano la differenza tra l'offerta del club di Commisso, salita nell'ultima proposta fatta di recente fino a 13 milioni (bonus compresi), e la richiesta dei ducali che ufficialmente non è mai scesa dai venti iniziali. La differenza non è indifferente insomma, ma sembra che il Parma stesse aspettando il rilancio della Fiorentina fino a pareggiare la richiesta e da lì mettere nero su bianco la trattativa.

Ma a che cifra si potrebbe arrivare a un accordo? Teoricamente 15-16 milioni potrebbero bastare per accontentare tutti. E se le condizioni fossero effettivamente queste la chiusura non sarebbe dunque così tanto distante. Pradè e il suo gruppo potrebbero dunque fare un nuovo tentativo nella settimana appena iniziata per testare che tipo di resistenza ci può essere dalla parte opposta.

Attacco, idea Volpato

Nel frattempo si fa strada l'ipotesi Cristian Volpato del Sassuolo per l'attaccante. Il procuratore del giocatore è stato al Viola Park la settimana scorsa. E la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni sul suo conto, per adesso niente di più.