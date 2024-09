TMW Fiorentina, corteo in motorino per raggiungere Empoli: le immagini dei tifosi viola

vedi letture

Un corteo in motorino per accompagnare la Fiorentina nella trasferta di Empoli. Complice la distanza decisamente ridotta, è così che circa un migliaio di tifosi viola hanno raggiunto lo stadio Carlo Castellani, dove in questi minuti la squadra di Raffaele Palladino sta sfidando i corregionali.

Circa mille, secondo quanto riferito da FirenzeViola, i tifosi che hanno aderito all'iniziativa, promossa dalla Fiesole, e hanno viaggiato in scooter sulla Fi-Pi-Li. Circa quattromila, invece, i sostenitori della Fiorentina complessivamente presenti al Castellani.

In calce, le immagini del corteo.