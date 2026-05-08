Fiorentina, Kean aumenta i carichi di lavoro e punta a rientrare contro la Juventus

In casa Fiorentina arrivano aggiornamenti incoraggianti sul fronte Moise Kean. Il giocatore, assente da inizio aprile a causa di una infiammazione alla tibia e che nei giorni scorsi ha avuto anche un permesso speciale da parte della società per lasciare il Viola Park è assistere alla nascita del suo secondo genito, ha ripreso ad allenarsi il 6 maggio e sta provando in tutti i modi a tornare a disposizione di Paolo Vanoli per le ultime partite della stagione.

Ogni giorno l’attaccante sta portando avanti un doppio lavoro mattiniero e pomeridiano per provare a rientrare in forma e, allenamento dopo allenamento, sta provando anche ad alzare i carichi di lavoro e a vedere come la gamba reagisce allo sforzo sotto pressione. Difficilmente Paolo Vanoli potrà averlo a disposizione contro il Genoa, più facile invece il rientro contro la Juventus alla penultima di campionato.

Il suo resta comunque uno dei principali nodi da sciogliere in estate per Fabio Paratici e soci. Capire se la volontà di Kean sia quella di restare a Firenze per il terzo anno consecutivo sarà uno dei primi punti in agenda per la società viola, che in caso di risposta negativa dovrà anche decidere quanto può essere la cifra minima per cui discutere l’eventuale partenza del numero 20. Con una stagione così difficile sia dal punto di vista delle prestazioni, dei numeri e della tenuta fisica, difficilmente qualcuno si spingerà agli ormai famosi 62 euro, clausola rescissoria che entrerà in vigore dal 1 al 15 luglio.