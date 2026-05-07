Se Kean lascia la Fiorentina ecco Lucca. L'italiano è stato bocciato dal Forest

Questa sera il Nottingham Forest si gioca una storica qualificazione alla finale di Europa League, una cavalcata che non si vedeva dai tempi del mitico Brian Clough. La squadra di Vitor Pereira sfida un'altra grande nobile del calcio inglese come l'Aston Villa e teoricamente ci sarebbe anche un po' d'Italia in questa sfida: Lorenzo Lucca lo vedremo con ogni probabilità in panchina, pronto a dare una mano all'occorrenza.

BOCCIATO SENZA APPELLO AL FOREST

In verità, Lucca, ha visto pochissimo il campo col Forest: 3 presenze a febbraio con un gol all'esordio in Premier League contro il Leeds. Poi la bocciatura, senza appello. Per tutto marzo e aprile non solo non ha mai visto il campo, ma non è stato nemmeno convocato per le partite di Premier League. Lo si è rivisto in panchina lunedì a Stamford Bridge, senza però entrare in campo. Un po' meglio in Europa League, dove ha giocato due partite da titolare, contro Fenerbahçe e Midtjylland e due da subentrato, sempre contro turchi e danesi. In panchina senza entrare col Porto, lo stesso è accaduto all'andata contro il Villa.

PESA LA CIFRA SPESA DAL NAPOLI

Tornerà al Napoli al termine della stagione, ma nemmeno i partenopei ci puntano. Blindato da un contratto fino al 2030 e da un costo di cartellino di 35 milioni, Lucca potrebbe cercare rilancio altrove, presumibilmente in prestito. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta dell'interesse della Fiorentina. Il suo nome è vincolato al futuro di Moise Kean, che potrebbe partire e che ha una clausola rescissoria di 62 milioni di euro. Cifra piuttosto alta considerato il rendimento dell'ultima stagione. Non è da escludere certamente un addio a prezzi più bassi e non mancano le squadre interessate, fra cui l'ambizioso Paris FC, il che lo riporterebbe nella capitale francese dove, nella staigone 20200/21 fece anche piuttosto bene (17 reti in 41 partite col PSG).