Fiorentina, Dodo operato per appendicite: il comunicato del club viola

Con un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso noto che il terzino brasiliano Dodo è stato operato oggi per appendicite: "ACF Fiorentina comunica che nel pomeriggio di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato sottoposto ad intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza. La procedura chirurgica, resasi necessaria per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino, è perfettamente riuscita.

Prossime informazioni saranno fornite al momento della dimissione del calciatore dall’ospedale".

Le ultime di formazione sulla Fiorentina in vista della gara contro l'Empoli di domenica in programma alle 15 allo stadio Franchi.

Tornata al successo, la squadra di Palladino vuole dare continuità in campionato prima di tornare a pensare alla Conference. Nel 3-5-2 viola possibile qualche cambio in ottica turnover. Non dovrebbe essere così nei tre davanti a De Gea, papabili ancora Pongracic, Mari e Ranieri. Sulle corsie assente Dodo per appendicite, al suo posto adattato Folorunsho con Gosens dall'altra parte, in mezzo uno tra Mandragora e Cataldi può rifiatare in favore di Richardson, dovrebbe giocare dal 1' invece Fagioli. Improbabile il rientro di Kean, atteso in campo per la gara di andata col Betis, con la coppia d'attacco che dovrebbe così essere confermata con Gudmundsson a sostegno di Beltran.