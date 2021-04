Fiorentina, Dragowski verso l'addio a fine stagione: l'obiettivo viola è Cragno

vedi letture

Ogni giorno più concreta la possibilità che a fine stagione Bart Dragowski lasci la Firoentina. Il giocatore, in scadenza nel 2023, ha molti estimatori, tra cui il Milan, la Roma e soprattutto il Borussia Dortmund e dalla sua cessione i viola potrebbero mettere a segno un'ottima plusvalenza. I due tecnici con cui i dirigenti stanno parlando in vista del prossimo campionato, ovvero Gattuso e De Zerbi, hanno chiesto entrambi di avere a disposizione un portiere con caratteristiche diverse e per questo la sensazione è che alla fine del campionato le strade tra il polacco e i viola si divideranno. Al suo posto, il club di Commisso pensa ogni giorno più insistemente al fiorentino Cragno, potenzialmente in uscita dal Cagliari. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.