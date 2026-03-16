Fiorentina, Gosens esalta Parisi: "Sta facendo una grande stagione, può stare avanti"

Il terzino della Fiorentina Robin Gosens ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 29^ giornata.

Che approccio avrete?

"Quando devi lottare per la salvezza, la testa comanda. Dipende da come gestisci la pressione, che è diversa rispetto a obiettivi importanti come l'anno scorso. Vogliamo essere molto lucidi e aggressivi. Serve una gara di grande attenzione e lucidità, l'abbiamo preparata bene e la vittoria in Conference ci ha dato entusiasmo. Siamo pronti".

Tu terzino e Parisi alto: che armi sono?

"Fabiano sta facendo una grande stagione: si è messo a disposizione e ha dato la conferma al mister che può giocare anche in avanti. Io sto mettendo il mio e sono un terzino che sa anche attaccare. A 4 è diverso di un quinto, ho ritrovato la mia forma fisica e sono contento che il mister oggi abbia scelto me: proverò a ripagare la fiducia".