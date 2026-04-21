Gosens si ferma dopo un quarto d'ora a Lecce: cosa ha avuto l'esterno della Fiorentina

Ieri sera Robin Gosens si è fermato dopo pochi minuti della partita poi pareggiata 1-1 dalla sua Fiorentina sul campo del Lecce. L'esterno mancino tedesco si è fatto male e ha lasciato il campo al giovane Balbo dopo un quarto d'ora circa di match al Via del Mare. Stando alle primissime sensazioni raccolte nel post-match, per Gosens si tratterebbe di un risentimento ai flessori della coscia sinistra.