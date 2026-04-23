Fiorentina, nessuna lesione ai flessori della coscia sinistra per Gosens: il report
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Dopo l'infortunio che è capitato a Robin Gosens, la Fiorentina ha aggiornato sulle condizioni dell'esterno sinistro. Il tedesco è uscito all'11' nel match contro il Lecce, lasciando spazio a Balbo. Nessun problema grave per l'ex Inter. Di seguito il comunicato integrale pubblicato dal club viola:
"ACF Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato Lecce-Fiorentina. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato".
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