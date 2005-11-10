Fiorentina, Grosso: "Kean importante per la nostra squadra. Non vedo l'ora di parlarci"

Grosso strizza l'occhio a Kean e non vedere l'ora di incontrarlo e parlarci, con il loro rapporto nato da lontano, ai tempi della Juventus.

Fabio Grosso, neo tecnico della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di presentazione di oggi, ha parlato anche di Moise Kean, giocatore che ha allenato nelle giovanili della Juventus in passato: "Ho iniziato alla Juve e lui era nelle categorie inferiori. Lo abbiamo portato in primavera prima del previsto, è uno che ha bruciato le tappe perché ha doti fisiche e tecniche. Ha sempre avuto grande ambizione di diventare un giocatore mondiale. Non vedo l'ora di riparlarci: per me è un giocatore importante di questa squadra".

Fagioli è al centro della squadra invece?

"Posso fare copia incolla di quanto detto per Kean. Anche lui ha qualità altissime e può fare ancora grandi miglioramenti in fase di costruzione. Parliamo di un ragazzo che ho sempre piacere di rivedere perché lo ammiro tanto. Anche lui è importante per questa squadra".

Ci racconta gli acquisti di Viery e Dragusin?

"In base ai giocatori con cui riusciremo a creare la rosa capiremo le loro caratteristiche. Io cercherò di esaltare le qualità dei ragazzi. Di Viery e Dragusin sono informato e mi fido del Direttore. Viery è un ragazzo giovane con tanto potenziale, lo voglio conoscere e scoprire per capire le sue potenzialità. Dragusin lo conosciamo meglio, arriva da un top club ed è un acquisto importante".