TMW Atta non fa tramontare Thorstvedt per la Fiorentina. Il preferito del Sassuolo è Brescianini

Non è ancora finito il lavoro di Paratici nel calciomercato per la Fiorentina e, nonostante l'arrivo di Atta ormai imminente (il centrocampista dell'Udinese è atteso proprio in questi momenti al Viola Park), non sembra destinata a tramontare la pista di mercato che porterebbe a Kristian Thorstvedt (27 anni) del Sassuolo, almeno non da subito.

I neroverdi ormai da diverse settimane hanno fissato l'asticella della valutazione sui 15 milioni di euro, con la Fiorentina che dal canto suo punta ad abbassare la quota di liquidità inserendo qualche giocatore da utilizzare come contropartita tecnica. Possibilmente, un centrocampista vista l'abbondanza nel reparto.

Nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di Amatucci ma soprattutto di Sohm, anche se in realtà la preferenza del Sassuolo andrebbe su un altro profilo tra quelli già presenti nella rosa dei gigliati. Si tratta, come appreso da TuttoMercatoWeb.com, di Marco Brescianini, che la Fiorentina ha riscattato in via obbligatoria dall'Atalanta per 10 milioni di euro, al termine della stagione e una volta conseguita la salvezza.