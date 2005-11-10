Fiorentina, Grosso schiva il tema Mastantuono: "Ho tanti giocatori a disposizione"

Il tecnico viola dopo il 2-2 con il Real Madrid si dice soddisfatto della tournée: "Con Mourinho non abbiamo parlato di Valedepenas".

Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, parla ai media presenti - tra i quali Firenzeviola.it - a margine dell'amichevole pareggiata 2-2 dalla sua squadra contro il Real Madrid a Klagenfurt, in Austria: "Abbiamo fatto una bella tournée, sono contento del percorso. Ci siamo allenati bene e abbiamo affrontato partite faticose, potevamo fare meglio tante cose ma stiamo mettendo le basi per la stagione. Abbiamo dato continuità nella condizione, sono contento".

Oulai e Fagioli anche insieme

Sulle variazioni di modulo, Grosso aggiunge: "Ho voluto provare a dare continuità ai più grandi, ma anche i giovani si sono fatti trovare pronti. Ho provato a mettere nelle posizioni più consone ogni giocatore, poi sappiamo tutti cosa ancora deve essere fatto. Ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera". Quindi si sofferma sulla coppia di centrocampisti Fagioli-Oulai: "Se Oulai non avesse preso una botta li avrei fatti giocare anche insieme, ma le cose le scopri mentre lavori. Ci sono tanti giocatori che sanno giocare bene a calcio e la squadra ha bisogno di equilibrio, ma perché non dovrei mai metterli insieme? A me piacciono i giocatori di qualità".

No comment su Mastantuono

La sfida contro il Real Madrid è stata speciale per Valdepenas, freschissimo ex che ha fatto il suo debutto ufficioso con la Fiorentina. Ne parla così Grosso, rispondendo alla domanda se ne avesse chiesto referenze a Mourinho: "Non abbiamo parlato del calciatore. Ci siamo avvicinati due volte, ma non per parlare di lui. Victor avrebbe voluto partire titolare ma ho preferito metterlo a gara in corso, ha mostrato le potenzialità di un giocatore che diventerà di livello alto". Chi gioca nel Real Madrid è Mastantuono, sul quale però Grosso non regala conferme: "Ho tanti ragazzi a disposizione e sono contento di loro. Poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari e siamo riusciti a rimanere dentro le difficoltà, siamo rientrati in partita e abbiamo fatto gli step giusti. Il livello che ci aspetta è impegnativo e ci faremo trovare pronti".