Fiorentina, Gudmundsson rientrato in Italia dopo il processo: si va verso la convocazione

Arrivano aggiornamenti in merito al ritorno di Albert Gudmundsson in Italia dopo l'udienza che lo ha visto coinvolto in Islanda. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, l'attaccante della Fiorentina nel tardo pomeriggio è atterrato all'aeroporto di Fiumicino per poi partire subito alla volta di Firenze. Già da domattina, quindi, l'islandese sarà a disposizione di mister Palladino per la rifinitura della gara contro l'Atalanta e avrà modo di conoscere anche il presidente Rocco Commisso, atteso a sua volta in Italia nelle prossime ore.

Le ultime sulla Fiorentina

Gudmundsson va verso la convocazione ma dovrebbe andare in panchina, con Sottil e Colpani che agiranno alle spalle di Kean, ringalluzzito anche dal gol in Nazionale. Possibile esordio dal primo minuto per Cataldi, che affiancherà Richardson, con Dodò e Gosens che dovrebbero essere i due esterni di centrocampo. Biraghi si adatterà ancora a fare il "braccetto" della difesa a tre, con Pongracic e Martinez quarta a completare il terzetto difensivo. In porta dovrebbe esserci la grande novità: De Gea titolare e Terracciano in panchina.

Le ultime sull'Atalanta

Prima gara casalinga per i nerazzurri nel rinnovato Gewiss Stadium. Nella formazione di mister Gasperini tra i pali va Carnesecchi, in difesa torna Hien con De Roon e Kossounou (al posto di Godfrey out per lombalgia) che andranno a completare il reparto arretrato. Sulla destra ballottaggio tra Bellanova e Zappacosta, in mediana spazio a Ederson e Pasalic, con Ruggeri sulla corsia mancina. Davanti Brescianini è in vantaggio su Samardzic, con Retegui e De Ketelaere che formeranno la coppia d'attacco. Torna a disposizione Zaniolo, ma il numero 10 degli orobici potrebbe partire dalla panchina.