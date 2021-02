Fiorentina, i segnali sono da ultimo giorno placido. Qualcuno potrebbe uscire

Ultimo giorno di mercato anche in casa Fiorentina, nonostante le avvisaglie della vigilia lascino pensare ad un nulla di fatto per questo lunedì 1 febbraio. Sul fronte entrate, ufficiosamente, a posto così; discorso differente se invece si va ad osservare alcuni calciatori in uscita, e profili che non sembrano avere né una particolare considerazione né un futuro certo, almeno non nell'attuale progetto tecnico di Prandelli. Il nome più ingombrante, senza dubbio, è quello di Callejon: lo spagnolo non si sta ambientando a Firenze, e negli scorsi giorni l'intermediario Moggi è stato avvistato al centro sportivo viola. Sulle sue tracce c'è il Granada, ma gli indizi fanno pensare ad un connubio destinato a proseguire almeno fino a giugno. Lo stesso vale per Kouame, a lungo corteggiato dal Torino che però si è visto chiudere la porta in faccia: per l'ivoriano, ma anche per Pulgar, mai realmente inserito nel centrocampo gigliato ma elemento da non perdere a cuor leggero, specie dopo l'addio con Duncan. Fari puntati anche su chi ha trovato meno spazio: se su Barreca le informazioni più quotate dicono che starà a Firenze almeno fino a giugno, quando si concluderà il prestito e la Fiorentina probabilmente non lo riscatterà, i due esuberi offensivi Eysseric e Montiel hanno anch'essi le radici ben piantate a Firenze, ma per motivi differenti tra loro. Il francese ha rifiutato già varie destinazioni, tra cui il Crotone, mentre nel caso dello spagnolo la difficoltà sembra risiedere nella mancanza di una destinazione giusta ed appetibile, dato che ha detto no ad un cambio di categoria verso il basso. Nelle ultime ore Pradè lavorerà per liberare qualche posto in rosa, come richiesto peraltro da Prandelli, ma non è detto che riesca a farlo.