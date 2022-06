Fiorentina, idea Jovic per l'attacco: ipotesi prestito con parte dell'ingaggio pagato dal Real

Secondo quanto riportato da Lady Radio l'attaccante di proprietà del Real Madrid Luka Jovic sarebbe più di un'idea per la Fiorentina, alla ricerca sul mercato di una punta centrale. Dopo aver infatti lasciato poche ore fa un "indizio social", sembra che la Fiorentina stia mostrando un interesse concreto per la punta serba, in uscita dai Blancos. La formula giusta per un suo eventuale trasferimento in viola potrebbe essere quella del prestito, con parte dell'ingaggio (attualmente circa 5 milioni a stagione) che verrebbe pagato anche dal Real. Da sottolineare che il procuratore dell'attaccante è Fali Ramadani.