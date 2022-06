Fiorentina, il mercato comincia la prossima settimana: fissato summit tra Italiano e la dirigenza

La prossima, quella che comincerà tra una manciata di giorni, sarà una settimana decisiva per la Fiorentina. Perché andrà in scena un nuovo incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza al fine di programmare al meglio il futuro, a cominciare dalle strategie di mercato. I contatti in questi giorni sono continui, ma solo la prossima settimana si farà un punto dettagliato. A scriverlo è La Repubblica.