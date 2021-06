Fiorentina, Italiano a Firenze: visita dal notaio prima della firma con i viola

Aggiornamenti su Vincenzo Italiano e sul suo avvicinamento alla Fiorentina, che può diventare ufficiale nelle prossime ore, più presumibilmente domani. Rispetto a quanto era filtrato nelle scorse ore, l'allenatore di Karsruhe non ha ancora fatto ritorno a La Spezia, trattenendosi a Firenze dopo l'incontro di ieri per sbrigare le ultime pratiche necessarie per liberarsi dal club ligure. In tarda mattinata ha lasciato la struttura in cui soggiornava, per recarsi presso uno studio notarile vicino al centro città. A riportarlo è Lady Radio.