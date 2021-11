Fiorentina, Italiano: "Abbiamo subito l'occasione di rimediare dopo il ko di Empoli"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Sampdoria: "Abbiamo subito l'occasione per rimediare e reagire dopo il ko di Empoli. Non pensavamo di poter perdere, adesso abbiamo la possibilità di rimediare qui in casa, dove ultimamente abbiamo fatto ottime prestazione. Speriamo di ripeterci".