Fiorentina, Italiano: "Due mesi fa non ce l'aspettavamo, ma siamo venuti fuori. E che solidità"

vedi letture

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria sulla Cremonese nella semifinale d'andata di Coppa Italia: "Siamo proiettati al ritorno, era solo il primo round ma ci teniamo il doppio vantaggio. Abbiamo vinto rischiando, provando a fare qualche gol. Alla fine è una vittoria meritata".

Pensava che la Fiorentina fosse questa anche qualche mese fa?

"Abbiamo avuto un momento negativo in campionato, nelle coppe viaggiavamo forte ma in Serie A ci inceppavamo puntualmente. Non la buttavamo mai dentro e prendevamo sempre gol, cosa che oggi invece ci gira bene grazie anche al portiere e un pizzico di buona sorte. I ragazzi hanno svoltato, hanno fatto uno step mentale, ora non bisogna mollare o abbassare la guardia. Continuiamo su questa strada".

C'è lei al centro del progetto Fiorentina?

"Il nostro problema riguardava solo l'aspetto di risalire la classifica e tornare a far punti. Ora state vedendo tutti che con le vittorie si lavora con la mente più libera, le giocate arrivano. La società è sempre stata vicina a me e ai ragazzi, non abbiamo mai creato disordini e siamo stati ripagati da questo periodo. Vogliamo continuare a sognare, due mesi fa non ci aspettavamo nulla di tutto ciò ma ora siamo venuti fuori e possiamo dire la nostra da qui alla fine".

Perché nella prima parte non andavate bene?

"C'è stata qualche situazione individuale non bellissima, gente che non giocava da un po' e qualcuno da dover aspettare. Ci siamo concentrati molto in partenza sul playoff di Conference, abbandonando il campionato. Poi sono cresciuti i singoli, la squadra, la condizione... E ora siamo solidi, subiamo poco".

Nel suo futuro c'è Firenze?

"Non si può non essere concentrati su cosa ci rimane da affrontare. Concentrazione massima su questo, il resto ora conta poco".