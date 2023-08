Fiorentina, Italiano: "Mancato cinismo. E gli avversari erano tosti, sette partite in più di noi"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa a seguito del ko di Vienna si è soffermato sui problemi del primo tempo: "Il traversone di Dodo, Nzola che si gira in area e per poco segna... Insomma è mancato il cinismo, quello che invece c'è stato a Genova. Gli avversari erano tosti, avevano sette partite in più di noi. Queste sono partite che si giocano in 180 minuti, tra una settimana cercheremo di partire più forte. Abbiamo anche gestito male tanti palloni facendo incendiare lo stadio, dobbiamo migliorare da questo punto di vista", ha detto il tecnico.

