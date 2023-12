Fiorentina, Italiano punta al record con un turno d'anticipo. 33 punti per il terzo posto

vedi letture

La Fiorentina è pronta a tornare in campo alle 18.30 nella sfida del Franchi contro il Torino e Vincenzo Italiano proverà a battere il suo record di punti nel girone d'andata da quando è a Firenze, con una giornata di anticipo. Nella stagione 2021/22 i viola arrivarono infatti al giro di boa con 32 punti, e se dovesse arrivare la vittoria contro i granata salirebbero a 33, con la gara contro il Sassuolo del 6 gennaio che chiuderà poi le prime 19 partite del campionato.

Terza vittoria di fila.

Biraghi e compagni andranno alla ricerca del terzo successo consecutivo, dopo quelli contro Hellas Verona e Monza, entrambi con il risultato di 1-0, per continuare la scalata verso la zona Champions. Al momento la Fiorentina si trova al quinto posto, a -1 dal Bologna quarto e a -3 dal Milan, e visto che sia i felsinei che i rossoneri giocheranno domani almeno per una notte i viola potrebbero raggiungere il terzo posto, continuando a sognare in grande.

Le parole di Italiano.

Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club e ha suonato la carica in vista della gara contro il Torino: "Ci siamo regalati un sereno Natale insieme alle nostre famiglie. Dobbiamo però continuare a sognare e galleggiare in queste zone di classifica. Ci stanno girando bene le cose, non è il momento di mollare".