Fiorentina, Italiano: "Viola Park spettacolare. Centro sportivo che non ha nessuno in Italia"

vedi letture

Dopo la visita al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina che sta nascendo nel comune di Bagno a Ripoli, il tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club: "È un qualcosa di spettacolare. La società sta facendo qualcosa per Firenze e la Fiorentina che in Italia non ha nessuno. Tutto ciò porta grande entusiasmo, avere una struttura del genere ti porta anche a dare di più del normale per questa società. È normale poi che un giovane a stretto contatto con l'ambiente della prima squadra, ha uno stimolo in più. Questo è bello, è aggregante e quando sarà finito sarà uno spettacolo incredibile".