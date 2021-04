Fiorentina, Juric sempre di moda ma il rapporto tra le parti non è dei migliori

Ivan Juric e la Fiorentina vivono un rapporto strano dalla scorsa estate, quando la trattativa per portare il tecnico del Verona in viola ha subito un brusco stop. La Nazione si domanda se il ds viola Pradè proverà nuovamente a contattarlo. Del resto, sarebbe un tecnico interessante per la il ckub gigliato, poiché mescola l'impiego di giovani con quello di giocatori d'esperienza, ma è anche vero che i fatti dell'anno scorso hanno segnato in modo indelebile il suo l'orgoglio. Inoltre, Juric è vicino al rinnovo e piace a Lazio e Napoli.