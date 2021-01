Fiorentina, Kokorin e il passato travagliato: "Ho sbagliato e ho pagato. Voglio voltare pagina"

Alexandr Kokorin, nella sua conferenza stampa di presentazione come neo giocatore della Fiorentina, ha parlato anche del suo passato fuori dal campo: "Quello che è successo in patria è stato un episodio brutto per cui ho già pagato. Mi ha permesso di promettere di non fare più questo tipo di sbagli. Ho chiuso una pagina in patria e ne ho aperta una nuova qui a Firenze. Ho pagato tantissimo per il mio sbaglio ed è stata dura".