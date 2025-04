Fiorentina, l'Everton ha messo nel mirino Gudmundsson: il prezzo non spaventa i Toffees

L’Everton è pronto a inserirsi nella corsa per Albert Gudmundsson, attaccante islandese attualmente in prestito alla Fiorentina dal Genoa. Secondo quanto riportato in esclusiva da TEAMtalk, il club di Premier League ha messo nel mirino il classe ’97.

La Fiorentina ha versato 7 milioni di euro per assicurarsi il prestito e dispone di un’opzione per il riscatto a 17 milioni, più ulteriori 3 milioni in bonus. Tuttavia, i viola non hanno ancora comunicato ufficialmente al Genoa se eserciteranno l’opzione, e questo potrebbe aprire la strada all’Everton.

I Toffees, rinforzati dalla salvezza ottenuta sotto la guida di David Moyes e in vista del trasferimento nel nuovo stadio, stanno già programmando il mercato estivo. Con Dominic Calvert-Lewin in scadenza di contratto e Armando Broja destinato a rientrare al Chelsea, Gudmundsson è considerato un profilo ideale per rafforzare l’attacco, soprattutto per la sua capacità di agire da seconda punta o trequartista.

Il prezzo del cartellino — che potrebbe restare sotto i 20 milioni — lo rende un’opzione più che accessibile per l’Everton, che intende costruire una rosa più competitiva per la prossima stagione. Ovviamente la Fiorentina ha la precedenza, e nonostante una stagione forse non all'altezza delle aspettative, il riscatto del cartellino dell'islandese è ancora una priorità per il club di Commisso.