Fiorentina, l'ultimo saluto a Joe Barone. I funerali nella "sua" New York

vedi letture

A New York continuano le cerimonie per ricordare Joe Barone. Stamani (ore 15 italiane) è andato in scena il funerale per il dirigente della Fiorentina scomparso martedì scorso. Nella chiesa del Sacro Cuore (St. Stephen Church) di Brooklyn, a New York, presenti i familiari e tanti amici di Barone. Questo un passaggio dell'omelia di Monsignor Guy Massie: "La sua passione, non solo per lo sport, per la squadra, per la squadra, per i ragazzi, è qualcosa che è stata sottolineata in questi giorni. L'amore dà tanta energia ed è stato l'amore che gli ha fatto fare così tante cose. Aveva passione per la vita.

Una passione che avvolgeva tutti quelli che gli stava intorno. Per la famiglia era "papà", per tanti era Joe, per altri era "mr. Barone". Per tutti era una persona semplice. Era visto da tutti come "uno di noi", anche se aveva una carica importante che però non faceva pesare. Non è il potere, ma è il modo in cui lo esercitava senza prevaricare nessuno".