Live TMW Milan, Gimenez: "Abbiamo una finale davanti. Sono molto contento di essere qui"

23.09 - Interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi anche l'attaccante del Milan Santiago Gimenez per analizzare il successo contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.53 - Inizia la conferenza stampa di Santiago Gimenez.

Come ti senti?

"Sto bene. Voglio stare molto bene. Abbiamo una finale di Coppa Italia di fonte e sono molto contento di stare in questa squadra. Sono motivato per questa finale e farò di tutto per scrivere la storia di questo club vincendo un titolo. Allenamento dopo allenamento si sente l’unione di questa squadra”.

Come definiresti questa stagione?

"Credo che in una parola definire questa stagione, dal punto di vista personale, di apprendimento. Confido in me. Sono tranquillo che avremo partite importanti, sono contento di essere qui".

23.55 - Termina la conferenza stampa di Santiago Gimenez.