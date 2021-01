Fiorentina, lo Young Boys conferma: sondaggio per Nsame. No al prestito, solo a titolo definitivo

La Fiorentina in questa finestra di mercato, proverà a portare a Firenze un altro attaccante. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione, lo Young Boys conferma che c’è stato un sondaggio viola per Nsame, mentre lo Spezia continua a ripetere che Nzola non è in partenza. Per quanto riguarda Nsame - si legge - non sarà facile convincere gli svizzeri a trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto. Lo Young preferisce ragionare su un affare a titolo definitivo