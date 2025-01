Ufficiale Nsame torna in Svizzera: interrotto il prestito al Legia, l'attaccante va al San Gallo

L'avventura di Jean-Pierre Nsame al Legia Varsavia è durata sei mesi. L'attaccante camerunese, prestato dal Como, era volato in Polonia in prestito con opzione d'acquisto. Dopo aver realizzato due reti in 10 presenze, torna in Svizzera e si trasferisce con la stessa formula al San Gallo fino a fine stagione.

Il classe '93 è sceso in campo per un totale di 180 minuti con la maglia dei lariani spalmati su 8 partite nella scorsa Serie B e aveva già disputato 11 gare in Italia nel 2021-2022 con il Venezia, anche in quell'occasione senza trovare la via del gol. In terra elvetica si era fatto conoscere con delle buone annate al Servette e allo Young Boys.