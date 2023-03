Fiorentina lontano dal "Franchi" per due anni: gli introiti dal botteghino saranno dimezzati

La Fiorentina cerca una nuova casa. Dalla stagione 2024-2025, lo stadio “Artemio Franchi” verrà ristrutturato per essere pronto poi per l’estate 2026. I viola dunque saranno costretti a giocare lontano da Firenze per due stagioni in attesa del nuovo impianto. Un impatto importante nelle casse viola che vedranno i loro incassi decisamente penalizzati visto che i dati di quest’anno quasi 22mila abbonati e una media di oltre 32mila a partita difficilmente saranno ripetibili giocando in campo neutro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron Commisso, dopo lo studio effettuato, ha messo in preventivo di dimezzare la quota annuale proveniente dal botteghino che è di circa 8 milioni di euro.