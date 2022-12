Fiorentina, Maleh e Zurkowski in uscita: con due cessioni tentativo per Tameze

vedi letture

Nel caso in cui la Fiorentina dovesse cedere a gennaio sia Zurkowski, con Empoli e Salernitana le principali indiziate per il suo acquisto, e Maleh che è seguito da Bologna, Spezia e Sampdoria, allora i viola potrebbero tornare a bussare alla porta del Verona per Tameze, vecchio obiettivo che secondo Tuttosport è tornato di moda nelle ultime ore.