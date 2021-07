Fiorentina, Maleh parla da viola: "A Venezia raggiunto grande traguardo, voglio ripetermi qui"

Prima intervista da calciatore della Fiorentina per il centrocampista Youssef Maleh, acquistato lo scorso gennaio ma rimasto in prestito al Venezia fino alla fine del campionato. "Sono contentissimo di partire con questa grandissima squadra. Mi allenerò come sempre, dando il massimo. Italia? Siam tutti felici per il risultato inaspettato, è stata una grandissima vittoria. Venezia? Sono contento di essere riuscito a raggiungere un obiettivo importante con loro come la promozione, ma ora sono qua e cercherò di fare altrettanto bene con la Fiorentina", le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it fuori dal centro sportivo "Davide Astori".