Fiorentina, Mina: "Un privilegio arrivare in questo storico club. Darò tutto me stesso"

Yerry Mina, nuovo difensore della Fiorentina, ha commentato su Instagram il suo trasferimento in viola: "Grazie Gesù per questo grande passo nella mia carriera. È un privilegio arrivare in questo storico club, dove darò tutto me stesso affinché la Fiorentina continui ad essere grande. Sarà un piacere combattere ogni giorno ai massimi livelli in modo che il club e il mio Paese possano avere la mia versione migliore".