Fiorentina, niente Ascoli per Terzic: resta in viola, sarà il vice-Biraghi sulla sinistra

Il Resto del Carlino nei giorni passati aveva parlato di una possibile trattativa riaperta per portare Aleksa Terzic all'Ascoli per una possibile mini-rivoluzione in casa viola dopo la sconfitta contro la Roma. Come riporta lo stesso quotidiano oggi però, la Fiorentina sta temporeggiando: Terzic resta e sarà il vice-Biraghi.